Trekking dalla Via Julia Augusta al Monte Bignone

Imperia. Un percorso ad anello lungo i panoramici crinali tra Albenga e Alassio. Si parte da Albenga e nella prima parte si segue la storica via Julia Augusta, l’antica strada romana che percorreva la riviera ligure di ponente, incontrando interessanti resti archeologici; con belle viste sull’Isola Gallinara si arriva al promontorio della Chiesa di Santa Croce ad Alassio e da cui inizia la salita per il Monte Bignone in provincia di Imperia. La discesa avviene lungo il Sentiero dell’Onda, che segue la cresta nord-est della montagna fino ad Albenga.

