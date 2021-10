Al via l’attività del minirugby a Sanremo

Genova. Domenica appuntamento allo stadio Carlini Bollesan che, ricevuta l’attesa omologazione, può essere utilizzato per l’esordio casalingo stagionale del CUS Genova di Serie A, che riceverà l’Amatori Alghero. Curiosamente con lo stesso club isolano gli universitari genovesi giocarono l’ultimo confronto ufficiale del torneo 2019/20, in totale esattamente 623 giorni, in quanto fu poi annullato per l’arrivo della pandemia. E’ stata presentata la squadra nella rinnovata club house. All’evento hanno preso parte Stefano Bertirotti, Responsabile Seione Rugby CUS Genova, Domenico Vitetta, vicepresidente CUS Genova, Enrico Mantovani, Presidente C.R. FIR Liguria, Mauro Nasciuti, la memoria storica del CUS e Stefano Anzalone, assessore allo Sport del Comune di Genova e Genova Metropolitana. Per quanto riguarda la Pro Recco questa domenica osserva una pausa programmata e scenderà in campo domenica 7 novembre con il Biella al Carlini Bollesan di Genova. Per questo fine settimana non è prevista attività in serie C, nell’Under 19 ed Under 15, mentre a Sanremo, al Carlini Bollesan ed a Cogoleto si avrà una intensa partecipazione con l’attività del minirugby. Al Marco Calcagno di Cogoleto è prevista anche una tappa della Coppa Italia femminile a sette atlete.

