Albenga. “Facendo anche seguito alle richieste ricevute proprio in questi giorni dal Comune, abbiamo deciso di proporre insieme l’intitolazione della nuova piazza che sorgerà sul lungomare di Albenga, a Gino Strada”. Lo affermano i consiglieri comunali Riccardo Minucci per Azione e Vincenzo Munì per Italia Viva.

... » Leggi tutto