Alcol e vetro proibiti nelle partite casalinghe dell’Imperia. Salva la birra

Imperia. Scatta l’ordinanza valida per tutte le partite casalinghe dell’Imperia. Il sodalizio calcistico del capoluogo partecipa al campionato di Serie D 2021-22 nel Girone A ed i match ancora da disputare al campo “Nino Ciccione” sono 15. In quelle occasioni vi sarà il divieto di sosta (con rimozione forzata) nell’area antistante lo stadio ed i divieto di transito motorizza nella via eccezion fatta per veicoli di soccorso e residenti.

