Coronavirus, boom di nuovi positivi in Liguria (186) ma è colpa di un guasto informatico

Genova. Sono 186 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.764 tamponi molecolari e 10.350 test antigenici rapidi secondo il bollettino odierno. Un numero molto alto rispetto ai giorni scorsi, ma dovuto, secondo la Regione, al riallineamento dopo il guasto degli scorsi giorni: “In data odierna avvenuto il recupero dei dati non trasmessi nella giornata di ieri a causa di problemi tecnici di natura informatica”, spiega infatti la nota. In diminuzione gli ospedalizzati mentre si conta un nuovo decesso, un 67enne morto a Sanremo.

... » Leggi tutto