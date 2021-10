Criptovalute: Floki Inu e la pubblicità a Londra

Ha fatto molto rumore, nelle ultime ore, la massiva campagna pubblicitaria realizzata per promuovere il memecoin Floki Inu, che ha invaso il trasporto pubblico londinese. Autobus, treni e metropolitane sono stati invasi dalla campagna pubblicitaria che il direttore marketing della Criptovaluta ha voluto realizzare per avvicinare quante più persone possibili e tranquillizzarle circa la bontà del progetto.

Ma non finisce qui, perché secondo il quotidiano www.criptovaluta.it ci sarebbero altre campagne già progettate e pronte a partire in altre importanti città degli USA, ma anche di Cina, Giappone e Russia.

Sta di fatto che il mondo delle monete digitali sta vivendo un momento particolarmente favorevole. Se in passato, infatti, tutta l’attenzione era catturata dai Bitcoin, oggi le cose sono profondamente cambiate. Il Bitcoin continua ad essere il punto di riferimento del settore ma ci sono moltissimi altri progetti che catturano l’attenzione del grande pubblico e non solo degli addetti ai lavori.

Basti pensare, ad esempio, al successo di Ethereum, altra moneta digitale che solo nel corso di quest’anno ha già fatto registrare una crescita di oltre il 400%. Un successo che, almeno in parte, anche Floki Inu vorrebbe replicare. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po di chiarezza.

Floki Inu: tutto quello che bisogna sapere

Per prima cosa va detto che si tratta di una criptovaluta ispirata al cane di Elon Musk. E a proposito di Elon Musk, più volte al centro del dibattito per le sue ingerenze nel mondo delle Cripto, non è dato sapere se sia stato coinvolto nel progetto.

Secondo delle indiscrezioni sembrerebbe, ma usare il condizionale in questo caso è davvero d’obbligo, che Floki Inu sia partner del Million Gardens Movement, ossia di un importante gruppo che lavora con un’organizzazione no-profit gestita da Kimbal Musk. Si, proprio lui… il fratello minore di Elon Musk e membro del consiglio di amministrazione di Tesla.

Tornando all’oggetto dell’articolo, Floki Inu ha dato vita ad una massiccia campagna pubblicitaria che ha coinvolto tutto il sistema di trasporto del Regno Unito. In particolare la campagna ha avuto come “messaggio” principale: “Missed Doge? Get Floki” ossia “Hai perso Doge, prendi Floki”.

Ma al di la del messaggio provocatorio, l’importanza della campagna è data più che altro dal forte impatto che questa sta avendo non solo sul territorio ma, anche e soprattutto, online visto che tutti i più importanti giornali internazionali ne stanno parlando dando ulteriore visibilità alla Criptovaluta.

Cosa aspettarsi da Floki Inu per i prossimi mesi

Una delle conseguenze di questa campagna pubblicitaria è stata la massiva visibilità che ha avuto questa criptovaluta, cosa che ha permesso alle sue quotazioni di salire di circa il 100% in una sola settimana. Ma attenzione a non farsi prendere da facili entusiasmi perché le criptovalute ci hanno abituato sempre a performance molto volatili, dove a grandi rialzi delle quotazioni posso seguire ribassi altrettanto forti.

Inoltre Floki Inu è un progetto estremamente giovane, pertanto va seguito con molta attenzione e, soprattutto, con estrema prudenza.

Il successo di una criptovaluta, almeno per quel che riguarda il lungo periodo, dipende da quanto questa diventi capace di impattare sulle vite delle persone. Che tradotto significa quanto possano essere utilizzate nella realtà di tutti i giorni. Su questo aspetto, almeno per il momento, il bitcoin continua ad essere anni luce avanti a tutti.