Ddl Zan, folla rainbow in piazza a Genova: “Non siamo invisibili, il cambiamento è già iniziato”

Genova. Oltre 1500 persone si sono date appuntamento in piazza De Ferrari due giorni dopo la “tagliola” sul disegno di legge Zan contro l’omotransfobia andata in scena in Senato. “Noi dobbiamo ogni giorno trovare il coraggio di fare coming out mentre chi è stato votato dai cittadini può permettersi di affossare una legge civile con voto segreto, è una vergogna!”, le parole di Ilaria Gibelli, del coordinamento Liguria Rainbow, organizzatore della manifestazione.

