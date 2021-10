Genova. Concluso oggi l’atto di permuta tra Comune di Genova, Genova Invest, già Ricupoil, e Amiu Genova spa che sancisce l’acquisizione in capo al patrimonio comunale dell’immobile di via Lodi, ex Piombifera Moltini, come richiesto da molti anni da cittadini, comitati e Municipio.

