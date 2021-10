Rivieracqua, la riflessione del Gruppo di Cultura Politica Sms Federazione Operaia Sanremese

Sanremo. «Sindaco Biancheri condividiamo (condivisione che è arrivata anche dal Consiglio Comunale) la sua richiesta di un passo indietro sull’ingresso del privato nella società completamente pubblica. Tenuto conto delle debite proporzioni (di cui siamo ampiamente consapevoli) chiediamo al sindaco e al Consiglio comunale: perché ciò che vale per Rivieracqua non dovrebbe valere anche per Casa Serena? Come è noto qualche settimana fa il sindaco di Sanremo, rispetto a Rivieracqua ha posto pubblicamente una riflessione molto forte, così riassumibile: dato il potenziale arrivo di importanti risorse dal Ricovery Plan per il sistema Idrico, ha senso l’ingresso di un soggetto privato nella società Rivieracqua? Il Gruppo di Cultura Politica della FOS non ha nessuna esitazione nel sostenere l’inopportunità (dato anche le tante risorse per il sistema Idrico come per la sanità, il socio sanitario, il trasporto, ecc. previste dal PNRR) dell’ingresso di soggetti privati in alcuni servizi pubblici rilevanti. Ci si consenta però di cogliere questa occasione per far notare al sindaco Biancheri, ma anche al Consiglio Comunale, che la riflessione fatta per Rivieracqua andrebbe fatta (anzi andava fatta diversi mesi fa) anche per “Casa Serena”, unica RSA pubblica del territorio fino a qualche tempo fa» – dichiara il Gruppo di Cultura Politica SMS Federazione Operaia Sanremese.

