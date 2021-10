Sanità, dall’elisoccorso Grifo ai presidi ospedalieri: il punto con il direttore Asl1 Imperiese Silvio Falco

Imperia. Emergenza Covid-19 a parte, sono tanti i temi inerenti la sanità che è necessario approfondire. Tra questi, senza alcun dubbio, il futuro dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Da tempo, ormai, si attende l’avvento del privato che nel 2020 si è aggiudicato la gestione del presidio. «Stiamo lavorando – dichiara il direttore generale di Asl1 Imperiese, dottor Silvio Falco – Abbiamo ancora qualche settimana di tempo per affinare la base contrattuale con il privato che si è aggiudicato la gara».

L’affidamento all’istituto Iclas (istituto italiano di alta specialità) e alla struttura sanitaria Maria Cecilia hospital (entrambi a capo del colosso italiano Gvm) è infatti slittato a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso. «Lo stato di emergenza scadrà a fine anno – spiega Falco – Dopo di ché nel giro di qualche settimana occorrerà addivenire alla firma e il privato dovrebbero prendere in mano la gestione».

