Turismo, A Genova ponte festivo da sold out e il Comune rilancia la formula 1 notte + 1 gratis

Genova. “L’impressione è quella di un assalto su larga scala“. Alessandro Cavo è il presidente regionale di Fipe, associazione che riunisce i pubblici esercizi e occhio attento sui movimenti in città. Il polso della situazione, a suo dire, batte vigoroso. I turisti sono tornati a Genova. Sono presenti. Anche dall’estero. E per questo ponte festivo d’autunno riempiranno alberghi, bar, ristoranti. “Peccato per il meteo”, osserva.

