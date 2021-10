Sanremo. L’Associazione di Volontariato Oncologico di Sanremo NonSiamoSoli odv invita le donne che non hanno ancora fatto una mammografia e sono in età compresa dai 40 anni in su, di prenotarla in quanto ci sono ancora posti disponibili alla Giornata di Educazione alla Prevenzione SenOncologica.

... » Leggi tutto