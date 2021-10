Alassio-Laigueglia. I carabinieri della Stazione di Alassio hanno tratto in arresto un giovane marocchino, di 30 anni, in esecuzione ad un definitivo pena, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, che espierà in regime di arresti domiciliari presso una dimora alassina.

