Il gruppo consiliare Insieme per Spotorno dona una bandiera tricolore ai cittadini

Spotorno. In occasione del Consiglio Comunale del 3 novembre con ordine del giorno Conferimento cittadinanza Onorario al “Milite Ignoto” e della cerimonia del 4 novembre, che cade nel centenario della tumulazione del “Milite Ignoto”, i Consiglieri Spiga Massimo e Pendola Francesco, hanno scritto al sindaco di Spotorno, informando che doneranno ai cittadini di Spotorno, durante il Consiglio Comunale “una bandiera tricolore da issare sul pennone della Piazza della Vittoria, in attesa che le bandiere richieste in data 28 ottobre u.s. a mezzo Mepa dal comune di Spotorno, come da determinazione 859 siano disponibili”.

