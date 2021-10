Mercatini, animazioni per famiglie, sport, spettacoli: una fenomenale domenica di eventi in provincia

“Domenica” inizia per “f”. No, non abbiamo sbagliato! Semplicemente noi amanti della prima ora del divertimento intendiamo dire che davanti alla parola che identifica anche l’ultima giornata di riposo di questo ottobre potremmo benissimo anteporre la lettera “f”. Anzi, ben tre! Certamente la “f” di fine, perché saranno appunto le 24 ore conclusive del mese. Ma soprattutto la “F” di “festa”, perché con tutti gli eventi che ci ritroviamo nell’agenda di IVG.it l’allegria è assicurata, e la “f” di fenomenale”, perché gli eventi in programma saranno uno più belli dell’altro.

