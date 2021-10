Ospedale Cairo, Vaccarezza: “L’opposizione strumentalizza, il progetto nasce dal confronto col territorio”

Cairo Montenotte. “Pensavo che per comprendere quale sarà il futuro dell’Ospedale San Giuseppe bastasse ascoltare le parole del presidente Giovanni Toti: ‘L’ospedale di Cairo diventerà un vero e proprio polo sanitario della vallata, capace di servire un bacino di 36/37 mila abitanti’, ma a quanto vedo la mia fiducia era mal riposta, visto che i colleghi dell’opposizione hanno subito cercato di speculare su una situazione chiara, limpida e difficilmente strumentalizzabile”. Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo di Cambiamo! in Consiglio Regionale, Angelo Vaccarezza.

