Prima Categoria “B”, domani torna in campo la sorpresa Speranza: contro il San Cipriano una sfida per sentirsi grande

Savona. Un inizio di campionato vissuto da vera e propria rivelazione. È stato questo l’exploit dello Speranza guidato da mister Davide Girgenti, formazione dimostratasi gagliarda e capace di mettere in difficoltà qualunque avversaria nonostante i pronostici della vigilia volessero i rossoverdi in lotta per non retrocedere. Un pareggio all’esordio contro il Prà, la sconfitta contro il lanciato Savona e la convincente vittoria contro il Città di Cogoleto, questo il bottino di una compagine volitiva e determinata, un gruppo coeso pronto domani alle 10:30 ad affrontare a viso aperto il solido ed agguerrito San Cipriano.

... » Leggi tutto