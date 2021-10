Carcarese, Marco Zizzini a segno e biancorossi in testa: “Vittoria sofferta, legittimata nella ripresa”

Terza vittoria in altrettanti match per la Carcarese. Oggi, la vittoria è arrivata in terra imperiese contro la Carlin’s Boys. Zizzini e Moresco hanno firmato il successo biancorosso. La squadra di mister Loris Chiarlone guida il girone “A” insieme ad Aurora e Pontelungo.

Primo tempo di sofferenza per i valligiani: ” Il primo tempo è stato molto difficile – commenta – c’era molto vento e abbiamo fatto fatica a far girare la palla. Nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria. Sul goal, volevo mettere una palla verso la porta. Il goal è mio“. Il riferimento è alla goliardica disputa per la paternità del goal con Brovida, di cui ci potrebbe essere stato un tocco.

