Dalla fattoria di San Desiderio a quella del reality, il ligure Emidio Dellepiane: “Non ho esitato a dire di sì“

Liguria. Lo vedremo tra pochi giorni, in televisione. Dalla fattoria il Ciliegio di San Desiderio di Genova a quella di un docu-reality , alle prese con dodici adolescenti che si avvicinano alla vita dei campi. Emidio Dellepiane, passione per i suoi animali che cura con dedizione a San Desiderio, a “Wild Teens-contadini in erba”, sei puntate, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, dal 3 novembre su Discovery+.

... » Leggi tutto