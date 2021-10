Dalla Regione 200mila euro per accogliere le famiglie dei piccoli pazienti del Gaslini

Genova. La giunta regionale su proposta dell’assessore alle politiche sociali Ilaria Cavo ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di 200mila euro in favore di quegli enti e associazioni accreditati presso l’ospedale Gaslini per l’accoglienza abitativa protetta in favore di nuclei familiari con bambini in cura presso l’istituto stesso, residenti fuori dalla Provincia di Genova e in situazione di disagio socio-economico.

