Rugby, girone 1: doppia sconfitta per le due squadre liguri

Genova. Ultima domenica di ottobre dedicata principalmente alla serie A e, purtroppo, doppia sconfitta per le due squadre liguri impegnate nel girone 1. Il Recco è stato superato da un brillante Parabiago, mentre il Cus Genova ha esordito, finalmente, sul proprio campo del Carlini Bollesan, guadagnando però unicamente un punto di bonus

difensivo, e lasciando l’affermazione della gara agli ospiti sardi dell’Alghero. Domenica prossima gli universitari genovesi di Sandri e Bernardini saranno di scena a Cascina Nuova con il VII Torino, mentre la Pro Recco sfiderà, anch’essa al Carlini Bollesan, il quotato Biella, attualmente secondo in classifica. Intanto ottima impressione hanno espresso i due ragazzi liguri, Nicola Bozzo di Recco, e Matteo Palumbo di Genova, quest’ultimo tesserato per l’Amatori Genova, reduci dalla entusiasmante affermazione della Nazionale Azzurra Under 17 conseguita a Treviso con i pari età dell’Irlanda.

