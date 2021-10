Ventimiglia. Come accade spesso nel calcio, il cambio di allenatore ha fatto bene al Varazze. Partito Berogno e arrivato Damonte, i savonesi si sono ricompattati ed hanno affrontato al meglio il Ventimiglia Calcio. Risultato finale: 1-0 per i nerazzurri. Ai granata la sconfitta brucia non fosse altro perché è la prima della stagione di Eccellenza.

