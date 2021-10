Ventimiglia Calcio, la juniores cade a Serra Riccò

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio, sconfitta per 2-1 sul terreno del Serra Riccò, ha perso l’occasione per dare una sistemata alla classifica che la vede al penultimo posto con 4 punti, seguita solo dal Varazze. Ma il campionato è ancora lungo e in più occasioni la squadra allenata da Diego Bevilacqua ha dimostrato di poterne venire fuori. Ora si guarda già al prossimo impegno casalingo con la Sestrese, quinta in classifica.

... » Leggi tutto