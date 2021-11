Genova. Il principio è semplice: sei una mamma e hai del latte materno in più? Puoi donarlo all’ospedale. È così che si è messo in moto un sistema chiamato “Banca del latte” che è partito dal Gaslini di Genova lo scorso 8 marzo e che si è recentemente esteso in questi giorni anche ad altre realtà liguri.

... » Leggi tutto