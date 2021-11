Genova. Sono 65 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1.664 tamponi molecolari e 2.922 test antigenici rapidi secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Importante crescita degli ospedalizzati, che sono 8 più di ieri per un totale di 85 persone ricoverate. Non si registrano però decessi.

