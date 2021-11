Marco Russo re della satira social: dopo le “Beline” spunta la pagina “Il Nuovo Sindaco di Savona fa cose”

Savona. Un assaggio lo avevamo avuto già in campagna elettorale, quando a ridosso del voto era nata una pagina Facebook dal titolo tutt’altro che serio: “Beline per Marco Russo”. Una pagina che ogni giorno proponeva slogan elettorali quantomeno improbabili e narrava le “gesta” del candidato sindaco: una volta attribuendogli poteri paranormali, un’altra mitizzando gesti banali, un’altra ancora deridendolo apertamente per la vastità del programma o attribuendogli colpe per ogni sventura umana.

