Anche l’asilo Birulò del Lagaccio trova spazio all’ex Caserma Gavoglio

Genova. Approvato oggi dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, il progetto definitivo, con una spesa di 800mila euro, per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia Birulò all’interno della ex caserma Gavoglio, nel quartiere del Lagaccio. La scuola già esistente fa parte dell’istituto comprensivo Lagaccio ed è ospitata in un edificio di proprietà della parrocchia di San Giuseppe.

