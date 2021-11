La Liguria partecipa al 15º Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica Csi

Genova. Per la ginnastica italiana il mese di novembre non riserva solo il Gran Prix a Milano. Dal 4 al 7 novembre, infatti, presso il Palazzetto dello Sport di Capriolo (BS), si svolgerà il 15º Campionato Nazionale Csi di Ginnastica Ritmica, cui parteciperanno ben 513 farfalle, per metà lombarde. Saranno 38 le società presenti in rappresentanza di 8 regioni italiane; oltre alle ginnaste di casa lombarde (178 del solo comitato di Milano, 45 da Lecco e 25 da Brescia) ben rappresentate anche Piemonte con 90 finaliste, Emilia Romagna con 59, Liguria (50), ed a seguire Lazio, Toscana, Trentino Alto Adige/ Südtirol e Sardegna.

