Ordinanza anti cortei in Liguria come a Trieste? Toti: “Se ce ne fosse bisogno assolutamente sì”

Genova. La Liguria è pronta ad adottare misure contro gli assembramenti in pubblico, derivanti da manifestazioni e cortei, come l’ordinanza annunciata dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza? “Se ce ne fosse bisogno, assolutamente sì. Siccome non ce ne sarebbe assolutamente bisogno al momento, per fortuna no”. È la risposta del presidente della Liguria Giovanni Toti interpellato sul tema dai cronisti a margine di una conferenza stampa.

