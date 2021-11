Ventimiglia, contro il degrado scattano le ronde notturne

Ventimiglia. Alcuni stranieri bevono seduti sulle scale tra la stazione e via Hanbury: vedono arrivare la pattuglia e si allontano veloci, con in mano le loro bottiglie. Inizia così il servizio di ronde notturne istituto dal Comune di Ventimiglia nel tentativo di arginare l’abuso di alcol e il degrado cittadino che si è venuto a creare in città. «Non è una caccia al migrante», sottolinea il sindaco Gaetano Scullino più volte: «E’ il concretizzarsi delle tre ordinanze che ho firmato. L’amministrazione comunale farà la sua parte insieme alle forze dell’ordine, agiremo al loro fianco».

