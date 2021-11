Cittadinanzattiva-Imperia: «No alla realizzazione dell’ospedale unico a Taggia»

Imperia. «Negli ultimi giorni gli organi di stampa locali hanno comunicato riguardo l’accelerazione dell’iter per avviare per la progettazione ed edificazione dell’ospedale unico di Taggia. La determinazione delle istituzioni verso la realizzazione di questa opera lascia perplessi. Cittadinanzattiva-Imperia è avversa alla realizzazione di questo ospedale per le già note motivazioni: la chiusura dei due ospedali esistenti danneggerà in primo luogo gli imperiesi e tutti i residenti nella parte di levante della provincia per la difficoltà a raggiungere Taggia, soprattutto se in una condizione di emergenza in tempi brevi e certi, per la mancanza di strade alternative all’Aurelia. L’Aurelia Bis, di cui si parla tanto, non potrà essere realizzata simultaneamente all’ospedale unico, per ovvi motivi facilmente individuabili, pertanto il disagio perdurerà ancora per molto tempo. Su Taggia, oltre alla cementificazione eccessiva, quotidianamente si riverserà tutta la cittadinanza della provincia che necessita dei servizi sanitari, con un’inevitabile aumento di traffico e smog. Nei prossimi decenni, la presenza dell’unico ospedale pubblico in tutta la provincia determinerà per la zona di Taggia probabilmente un aumento del pregio e del valore immobiliare (come affermò il presidente della Regione Toti in una sua visita elettorale nel 2017) ma a discapito di gran parte dei restanti comuni della provincia» – dice Cittadinanzattiva-Imperia.

