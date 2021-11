Gli ebrei genovesi ricordano la deportazione, il sindaco Bucci: “Inaccettabile la manifestazione di Novara”

Genova. L’allerta meteo ha fatto annullare il corteo fino alla sinagoga ma l’anniversario della deportazione degli ebrei, organizzato come ogni anno da comunità di Sant’Egidio, comunità ebraica e centro culturale Primo Levi resta per Genova un appuntamento molto sentito soprattutto in un periodo storico in cui, come ricorda il presidente della comunità ebraica di Genova Ariel dello Strologo, la memoria è “un po’ bistrattata”.

