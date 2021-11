Imperia. Sabato 6 novembre i volontari AIRC tornano in 1.200 piazze italiane, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione di 10 euro. In Liguria le piazze dove trovarli sono 50, 3 in provincia di Imperia.

... » Leggi tutto