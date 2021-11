Promozione della regione con le squadre di serie A, Cambiamo a Sansa: “Pubblicità della Liguria in Italia e non solo”

Liguria. “‘Sponsorizzazioni. Ogni volta che sentiamo questa parola ci si accende una lampadina: allarme’. Capiamo il riflesso pavloviano di Ferruccio Sansa, abituato a quando i denari pubblici erano gestiti dai suoi compagni che li distribuivano agli amici degli amici, a pioggia. E anche noi abbiamo un riflesso analogo: ogni volta che sentiamo parlare il candidato presidente meno votato della storia della Liguria ci accende una lampadina, ‘sparata populista in arrivo’”. Così in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria in merito alle dichiarazioni di Ferruccio Sansa che commentava i 210mila euro nel bilancio 2021-2023 per attivare campagne promozionali tramite le società sportive professionistiche.

