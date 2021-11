Salute, Costa: «Cipess delibera ripartizione di oltre 122 miliardi per la sanità nel 2021. Alla Liguria oltre 3 miliardi»

Genova. «Oltre 122 miliardi di euro per finanziare il Sistema Sanitario Nazionale nel 2021. Un volume importante di risorse all’interno del Fondo Sanitario Nazionale, in progressivo incremento rispetto agli anni precedenti. Nel 2020, infatti, il finanziamento ammontava a circa 120 miliardi, nel 2019 invece il Fondo era fermo a 114 miliardi. Tale delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è la conclusione dell’iter che ha visto l’attivo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e che permetterà alle Regioni stesse di poter inserire nei capitoli di bilancio tali stanziamenti per l’anno corrente. Alla Regione Liguria spetteranno oltre 3 miliardi». E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, a margine del CIPESS, a cui ha partecipato per il Ministero della Salute.

