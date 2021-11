XRT Scuderia di Sanremo al prossimo 3° Rally Giro dei Monti Savonesi

«Modena ci ha appena regalato due titoli nazionali ma è già ora di guardare avanti perchè la terza edizione del Rally Giro dei Monti Savonesi Storico è pronta da scrivere e si svolgerà nelle giornate del 6 e del 7 di Novembre. Numerosa la pattuglia del sodalizio sanremese che sulle alture nei dintorni di Albenga cercherà di rivivere tutte le emozioni, squisitamente vintage, della corsa savonese, rimessa a calendario dopo anni di quiete. Apriranno le danze Manuel De Micheli e Federico Capilli, per l’occasione a bordo di una prestante Opel Kadett GSi, inconfondibile per gli amanti della cosiddetta vecchia scuola; per loro si prospetta una corsa all’attacco e dal canto nostro c’è l’augurio di una posizione rilevante all’interno della classifica finale, entrambi hanno la stoffa per riuscire nell’impresa.

