Assi di forza, i lavori dovranno finire nel 2026. E arrivano i soldi per la metropolitana a Corvetto

Genova. In arrivo al Comune di Genova oltre 215 milioni per il trasporto pubblico di cui 43,8 per il completamento della stazione della metropolitana di Corvetto e 173,7 come parte integrante del progetto dei quattro assi di forza che dovrebbe vedere, salvo ulteriori cambi di rotta, un mix tra filobus di ultima generazione e autobus elettrici. A comunicarlo è il deputato della Lega Edoardo Rixi annunciando il via libera al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per attuare il Pnrr.

