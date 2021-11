Ferrovia Genova-Casella, al via i lavori per il nuovo deposito: bus sostitutivo dal lunedì al venerdì

Genova. A novembre saranno avviati importanti interventi per il rinnovo del deposito dei treni di Casella. Si tratta di lavori complessi che riguardano la messa in sicurezza della copertura della rimessa che ospita motrici, carrozze e vetture storiche della ferrovia. Gli interventi inizieranno lunedì 8 novembre e dureranno, secondo il programma definito, circa due settimane. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il servizio della ferrovia verrà riprogrammato in modalità mista, treno e bus sostitutivo.

