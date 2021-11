Genoa, in attesa del closing è in arrivo il giorno della verità: Ballardini potrebbe non essere il primo allenatore “americano”

Genova. Domani prenderà il via la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Non sarà un turno come gli altri per svariati motivi: in primis per l’avvicinamento all’appuntamento con la sosta per le nazionali, periodo in cui l’Italia disputerà contro la Svizzera il decisivo match per accedere a Qatar 2022. Oltre a questo però, c’è di più. Sono infatti svariate le formule utili per interpretare un campionato davvero spettacolare, una massima serie all’insegna delle sorprese con ben tre squadre che si affacciano sulla dodicesima giornata dopo aver svolto una settimana di ritiro punitivo. Sampdoria, Udinese e Juventus, queste le formazioni deluse o insoddisfatte pronte a dimostrare il proprio valore, tutto ciò senza dimenticare nell’elenco delle squadre in difficoltà lo sbiadito Genoa di Davide Ballardini.

