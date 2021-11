Il Festival dell’eccellenza al femminile punta sulla cultura che cura: eventi per tutto il mese di novembre

Genova. La XVII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile / Next Generation Women, dedica un itinerario tematico di genere all’argomento chiave del cambiamento culturale per rimettere l’essere umano al centro del proprio futuro: la cura.

A Genova e nella Città Metropolitana nel mese di novembre, il festival affronta le tematiche dell’emergenza sanitaria e il suo impatto sulle donne e sul mondo della cultura e dello spettacolo. Ideata e diretta da Consuelo Barilari, la manifestazione intende offrire uno spazio di confronto pubblico per dare forza alle linee progettuali di genere in grado di innescare trasformazioni e rilancio dei ruoli delle donne nel piano “next generation“.

