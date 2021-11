Imperia rugby, il settore propaganda torna in campo fuori casa

Imperia. Sabato 30 ottobre scatta l’ora x per il settore propaganda del rugby ligure. Uno dei due raggruppamenti è organizzato dal Sanremo Rugby in quel di Pian di Poma. Imperia Rugby presenta tutte le categorie in grado di giocare incontri, dalle under 7 alle under 13. Ovviamente gli under 5 scalpitano già per il futuro. Il momento è stato intenso e importante, perché il folto numero dei giovani giocatori imperiesi ha incontrato finalmente, dopo due anni, altre squadre, come i Reds e lo stesso Sanremo.

