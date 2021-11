Portofino, blitz della Lega in Senato (con la benedizione di Toti): “Cancellare il parco nazionale”

Genova. La guerra contro l’istituzione del parco nazionale di Portofino approda in Parlamento. A fare una nuova mossa dopo il ricorso della Regione al Tar contro il ministero è la Lega, che in queste ore, “tramite il senatore Francesco Bruzzone, elaborando un emendamento all’articolo di legge, da presentare alla prima occasione utile, per fare decadere tutto e fare in modo che il parco di Portofino rimanga regionale“, annunciano i consiglieri Alessio Piana e Sandro Garibaldi.

