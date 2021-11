Ronde in centro a Ventimiglia, straniero ubriaco prende a sprangate auto della polizia locale

Ventimiglia. Ha visto avvicinarsi gli agenti incaricati dall’amministrazione comunale di effettuare ronde notturne per contribuire alla sicurezza dei cittadini e, con una spranga in mano, ha colpito ripetutamente l’auto della polizia locale, frantumando il lunotto posteriore della vettura: protagonista un cittadino nord africano, ubriaco, che alla vista delle divise ha dato in escandescenza e si è scagliato contro l’auto della polmunicipale.

... » Leggi tutto