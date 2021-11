Rose bianche, canti e un ulivo: i ragazzi di Marassi ricordano le vittime dell’alluvione del 2011

Genova. Le rose bianche nelle mani dei ragazzi che oggi sono maggiorenni e che dieci anni fa hanno vissuto la tragedia sulla loro pelle, perché oggi la loro compagna Gioia Djala non è con loro. E poi le note dell’Allelujah di Cohen, la partecipazione di centinaia di bambini che invece non erano nemmeno nati, e un piccolo ulivo che crescerà nel cortile della scuola per mantenere viva la memoria. Così Marassi ha ricordato stamattina le vittime dell’alluvione del 2011: esattamente dieci anni fa l’esondazione del rio Fereggiano ha sconvolto la vita di un quartiere e di una città, lasciando una ferita sempre aperta nel cuore di chi abita in questo territorio.

... » Leggi tutto