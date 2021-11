Sanremo, anziana investita sulle strisce finisce in pronto soccorso

Sanremo. Incidente stradale questa mattina nei pressi dell’ex stazione ferroviaria, quando erano circa le 11:30. Una signora anziana è stata investita sulle strisce pedonali da un’utilitaria mentre stava attraversando la strada in direzione mare. Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Rossa, supportata dall’automedica del 118. Durante i soccorsi il traffico è stato regolato dalla polizia e dalla municipale. La donna è stata trasferita in pronto soccorso in codice giallo di media gravità.

