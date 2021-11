Genova. «Oggi poteva essere un giorno importante per la mobilità sostenibile in Liguria. In Regione abbiamo riunito le associazioni di ciclisti per capire come rendere le stazioni della Liguria bike friendly. Ma le Ferrovie non si sono presentate all’appuntamento». Così dice Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa.

