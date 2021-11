Genoa, ‘bifronte’ come il dio Giano, ad Empoli

Empoli. Genoa in completo grigio al Catellani, ma solo per via della divisa scelta per le trasferte, perché in effetti i ‘rossoblù’ sono apparsi fin da subito sgargianti, per il ‘colore’ delle azioni sciorinate in campo, a dimostrazione che Ballardini la partita l’ha preparata bene, al punto che l’aggressivo Milan Badelj (quanta geometria!), già al 3°, ha rubato una palla sulla trequarti toscana e l’ha fornita all’esplosivo ecuadoriano Felipe Caicedo, la cui pronta conclusione è risultata purtroppo larga.

