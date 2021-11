“Insieme contro la violenza sulle donne”, convegno a Camporosso

Camporosso. Il gruppo Buonavoglia composto da Croce Azzurra – Misericordia di Vallecrosia ODV e ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, con il patrocinio della città di Camporosso, hanno organizzato per il 25 novembre alle 20.30, presso la sede della Protezione civile, in via Braie a Camporosso, un convegno denominato “Insieme contro la violenza sulle donne”. L’incontro è aperto a tutti con obbligo di green pass. Ad ogni persona presente verrà consegnato un piccolo omaggio in ricordo della serata.

