Park Tennis Genova, le ragazze dell’A2 in casa contro Tennis Training

Il Park Tennis Genova affronta domenica prossima alle 10, nei campi di via Zara, la quinta giornata del campionato di serie A2 Femminile. Quattro punti nelle prime quattro partite, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo match di domenica scorsa, a Peschiera del Garda con in campo Corinna Dentoni, Costanza Traversi e Anita Bertoloni, si è concluso con una battuta d’arresto (1-3) in casa dell’AT Verona. Anche il Tennis Training di Foligno, come le ragazze di capitan Giorgia Buchanan, occupa la quarta posizione in classifica e è chiamato a riscattare lo stop imposto dalla Canottieri Casale (1-3).

