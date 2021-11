Rivieracqua pubblica, CimAP: «Fuori i privati, lo chiede anche il Consiglio comunale di Sanremo»

Sanremo. «Accogliamo come un fatto di grande rilevanza l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Sanremo di un ordine del giorno in favore del mantenimento nelle mani dei Comuni del capitale sociale di Rivieracqua. L’atto di indirizzo votato dalla maggioranza dell’amministrazione Biancheri il 28 di ottobre, dimostra che ci sono le prerogative per salvare la società provinciale dallo sciagurato ingresso di soci privati, in palese contraddizione con l’esito referendario del 2011» – dichiara CimAP.

